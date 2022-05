Serie A femminile 2021 2022 | Fiorentina a valanga | Sassuolo batte Inter

Leggi su sportface

(Di domenica 15 maggio 2022) I risultati del pomeriggio di, in cui si sono disputati gli ultimi tre incontri del campionato. Spicca la rotondissima vittoria della, che battuto per 6-0 l’Empoli, che mai aveva perso con così tanti gol di scarto. Sblocca il risultato Sabatino su rigore concesso per fallo di mano di Knol, e in avvio di ripresa Boquete trova il 2-0. Ma è nell’ultima mezz’ora che le Viola si scatenano, con la doppietta di Giacinti, il secondo gol anche per Sabatino e il sigillo di Catena. Ilvince lo scontro diretto con l’che vale il quarto posto: le neroverdi trovano la via della rete nel primo tempo con Mihashi sul finire di prima frazione, mentre al 54? arriva la rete di Bugeja. Inutile, per le nerazzurre, la rete di Nchout ...