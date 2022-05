Scuola d’estate, quest’anno le aule restano aperte anche per gli studenti ucraini: le attività dedicate (Di domenica 15 maggio 2022) Quasi 300 milioni di euro per attività finalizzate al recupero degli apprendimenti degli studenti: sono le cifre di Piano estate 2022, che ritorna quest'anno dopo l'esperienza positiva dello scorso anno. La novità principale di quest'anno sono le attività dedicate agli studenti ucraini profughi di guerra L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 15 maggio 2022) Quasi 300 milioni di euro perfinalizzate al recupero degli apprendimenti degli: sono le cifre di Piano estate 2022, che ritorna quest'anno dopo l'esperienza positiva dello scorso anno. La novità principale di quest'anno sono leagliprofughi di guerra L'articolo .

