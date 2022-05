Roma | Zalewski | «Non molleremo un centimetro nelle ultime due partite»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 maggio 2022) L’esterno dellaha commentato sui social il pareggio contro il Venezia Nicola, esterno della, sui suoi social ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Venezia. LE PAROLE – «Una stagione con lo stadio pieno non è da tutti, per questo ci tenevamo a ringraziarvi. Non è mai mancato il vostro supporto anche dopo momenti meno brillanti. Mancano 2quali nonune siamo sicuri che voi lo farete con noi, anche perché ci sono i tifosi di calcio e poi ci sono i tifosi della. Tutti insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24.