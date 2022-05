Prima domenica di campagna elettorale anche nei 50 Comuni della Puglia Sono 981 in tutta Italia al voto il 12 giugno con eventuali ballottaggi il 26 giugno (Di domenica 15 maggio 2022) Ad Alberobello (foto) il candidato sindaco Francesco De Carlo si è presentato, con la sua lista, ieri pomeriggio ovvero poche ore dopo l’ufficializzazione delle candidature. A Martina Franca oggi alle 11 il sorteggio di candidati sindaci e liste per la posizione nella scheda e nei manifesti; alle 19,30 il candidato sindaco del centrosinistra, Gianfranco Palmisano, nell’area di via Pietro del Tocco presenta la sua coalizione. A Taranto, Barletta, Bitonto ed in tutte le altre realtà, già oggi, iniziative dei candidati: è iniziata la campagna elettorale. Di seguito il Comunicato: Una ?????????? ????????, ?????????? ? ??????. Per progettarla è importante conoscere i fenomeni che creano maggiori preoccupazioni, capire il contesto nel quale si generano e avere le soluzioni per contrastarli. ???????? ?? ??????, alle ??? ??:?? in ???? ??? ... Leggi su noinotizie (Di domenica 15 maggio 2022) Ad Alberobello (foto) il candidato sindaco Francesco De Carlo si è presentato, con la sua lista, ieri pomeriggio ovvero poche ore dopo l’ufficializzazione delle candidature. A Martina Franca oggi alle 11 il sorteggio di candidati sindaci e liste per la posizione nella scheda e nei manifesti; alle 19,30 il candidato sindaco del centrosinistra, Gianfranco Palmisano, nell’area di via Pietro del Tocco presenta la sua coalizione. A Taranto, Barletta, Bitonto ed in tutte le altre realtà, già oggi, iniziative dei candidati: è iniziata la. Di seguito ilcato: Una ?????????? ????????, ?????????? ? ??????. Per progettarla è importante conoscere i fenomeni che creano maggiori preoccupazioni, capire il contesto nel quale si generano e avere le soluzioni per contrastarli. ???????? ?? ??????, alle ??? ??:?? in ???? ??? ...

