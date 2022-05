Omicidio Calabresi | Toscani | L’appello contro il commissario? Non lo rinnego | era la cosa giusta

(Di domenica 15 maggio 2022) “Sarebbe interessante sapere come mai anche Fellini firmò quel. È una storia molto più complicata. Io avevo un padre che faceva il reporter al Corriere della Sera, e aveva le notizie molto…vicine, e si diceva che qualcuno teneva Pinelli per il bavero della giacca fuori dalla finestra per farlo parlare, la giacca gli scivolò dalla mano e Pinelli morì. E chi era il capo della polizia là? Io non voglio dire chi è stato e chi non è stato, si tratta comunque di una storia molto brutta”. Così all’AdnKronos il fotografo Oliviero, che nel 1971 firmòsu L’EspressoilLuigi, ucciso a Milano il 17 maggio del 1972 da un commando di Lotta Continua. “Pinelli l’ho conosciuto – osserva-, era un pover’uomo, un anarchico ...

Advertising

carlobonini : Omicidio #Calabresi: il 17 maggio 1972 il primo delitto della lotta armata. Il #longform di ?@repubblica? ?… - CorradoMoretti : RT @paolacip: Il sangue e la memoria. A 50 anni dall’omicidio Calabresi. di Carlo Bonini, Giuliano Foschini e Massimo Pisa. Con gli artic… - pepepareja : In questo paese la Storia la scrivono i parenti delle vittime. La Tobagi vi spiega l'omicidio Calabresi. Attendiamo… - luckystrike2030 : RT @MelGerbino: @repubblica In fondo a questo scritto, la verita' sull'omicidio del commissario Calabresi. - AleCampana01 : RT @JulianFoschini: Cinquant’anni, eppure è ancora oggi. L’omicidio di Luigi Calabresi. Su @repubblica con @carlobonini @MassimoPisa @Gotor… -

Le origini dei genitori sonoe campane. Da giovanissimo sviluppa una passione per il ... perché ingiustamente condannato per l'di sua moglie, che fa di tutto per scoprire chi è ...... e Dante Lanza (37anni) di Cetraro e 16 anni ciascuno per concorso anomalo nell', a Franco De Luca, (43anni) di Melissa Massimiliano Caiazza (29anni) di Cetraro per l'di Sesto Grilli ...“Io non sono un cattolico che si deve pentire per avere l’assoluzione – chiosa, infine, Toscani -, non ho bisogno di assoluzione per quello che ho fatto 50 anni fa”. TAGS Lotta Continua milano ...Stando ai numeri, la Calabria risulta la regione d’Italia in cui il progetto ha attecchito meglio sul territorio. Oltre 500 le domande presentate ...