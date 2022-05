(Di domenica 15 maggio 2022) Possiamo dire il 100% di errori, visto che un solo episodio reale c'è stato in area è la risposta è stata: "No no, prende il pallone, prende il pallone". Non sufficiente la direzione di(voto 5) ...

Advertising

sportli26181512 : Moviola Empoli-Salernitana: Massa errore grave, rigore da vedere live: Il Var Di Bello è stato decisivo perché il d… - SolosalernoIt : La moviola di Empoli Salernitana, a cura di Luca D'Urso. - infoitsport : Moviola Empoli Salernitana: l’episodio chiave del match - infoitsport : Empoli Salernitana LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - kin_milanista : @perseguitatoak Risposta di una che nn sapeva cosa dire ??????il bello che poi quando si parlava della moviola di Inte… -

Corriere dello Sport

Possiamo dire il 100% di errori, visto che un solo episodio reale c'è stato in area è la risposta è stata: "No no, prende il pallone, prende il pallone". Non sufficiente la direzione di Massa (voto 5) ...SintesiSalernitana 1 - 1FISCHIO D'INIZIO - COMINCIA LA PARTITA ... Moviola Empoli-Salernitana: Massa errore grave, rigore da vedere live Il Var Di Bello è stato decisivo perché il direttore di gara non avrebbe assegnato il penalty: Romagnoli, in scivolata su Coulibaly, non prende mai il pallone ...Venezia in B - Leggi la notizia: CLICCA ! Ore 18 - Il Venezia è ufficialmente in B, Vicario ferma la Salernitana. Il Venezia saluta la serie A dopo solo un anno: i lagunari pagano il pessimo 2022 - Le ...