LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: tante cadute per la pioggia, bandiera rossa! Si ripartirà con 14 giri da compiere (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche 11.22 I piloti tornano in griglia! 11.21 Tutti i piloti coinvolti nelle cadute sono rientrati in pista! Gran lavoro dei singoli team! 11.20 Pit lane aperta, ricordiamo che si ripartirà con le stessa stessa griglia di partenza originaria. Nuova chance per Foggia per mantenere la prima posizione. 11.18 Intanto è tornato il sole, Le Mans non si smentisce con la variabile meteo. 11.17 Come detto in precedenza, da chiarire le condizioni delle moto di chi, sfortunatamente, è caduto a inizio gara. 11.15 Letteralmente, pit lane aperta “for a quick start procedure”: si procederà in breve alla fase di ripartenza, un piccolo ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche 11.22 I piloti tornano in griglia! 11.21 Tutti i piloti coinvolti nellesono rientrati in pista! Gran lavoro dei singoli team! 11.20 Pit lane aperta, ricordiamo che sicon le stessa stessa griglia di partenza originaria. Nuova chance per Foggia per mantenere la prima posizione. 11.18 Intanto è tornato il sole, Le Mans non si smentisce con la variabile meteo. 11.17 Come detto in precedenza, da chiarire le condizioni delle moto di chi, sfortunatamente, è caduto a inizio gara. 11.15 Letteralmente, pit lane aperta “for a quick start procedure”: si procederà in breve alla fase di ripartenza, un piccolo ...

Advertising

SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? PIOGGIA A LE MANS ?? BANDIERA ROSSA IN MOTO3 IL LIVE ? - SkySportMotoGP : ? PIOGGIA A LE MANS ?? BANDIERA ROSSA IN MOTO3 IL LIVE ? - corsedimoto : MOTOGP LE MANS - Aprilia ruggisce nei venti minuti di warm up con Aleix Espargaro. Terza caduta in due giorni per E… - RSIsport : ????????? Live oggi alla RSI ??????? 11h00 Moto: GP di Francia Gare Moto3, Moto2 e MotoGP e gara-2 MotoE… - dianatamantini : LIVE - Warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 a Le Mans. I 'riscaldamenti' pre-gare con aggiornamenti in tempo reale dal cir… -