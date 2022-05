Laura Pausini sparisce dal palco, paura all'Eurovision (Di domenica 15 maggio 2022) Assente per una mezz'ora dal palco del Palaolimpico durante le operazioni di spoglio dei voti, Laura Pausini è ricomparsa al fianco degli altri due conduttori dell'Eurovision Song Contest quando la registrazione dei voti delle giurie di esperti era già ha buon punto. «Scusate, ero troppo emozionata», ha spiegato in inglese, facendo intendere di aver avuto bisogno di riprendersi qualche minuto dalla defaillance. A quanto apprende l'Adnkronos, l'artista ha avuto un piccolo calo di pressione che l'ha costretta a trattenersi dietro le quinte. Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Assente per una mezz'ora daldel Palaolimpico durante le operazioni di spoglio dei voti,è ricomparsa al fianco degli altri due conduttori dell'Song Contest quando la registrazione dei voti delle giurie di esperti era già ha buon punto. «Scusate, ero troppo emozionata», ha spiegato in inglese, facendo intendere di aver avuto bisogno di riprendersi qualche minuto dalla defaillance. A quanto apprende l'Adnkronos, l'artista ha avuto un piccolo calo di pressione che l'ha costretta a trattenersi dietro le quinte.

