Il Barcellona fa spesa Napoli: Xavi chiede due giocatori azzurri (Di domenica 15 maggio 2022) Calciomercato Napoli, il Barcellona di Xavi è interessato a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Il club spagnolo è in piena fase di rifondazione e dopo i primi colpi a gennaio, è pronto a fare altri acquisti importanti. L’obiettivo è quello di riportare il Barça a lottare di nuovo per il vertice in Liga e per la Champions League. Per farlo servono giocatori di grande qualità. Xavi ed il Barcellona stanno sondando il mercato e tra gli obiettivi ci sono anche due giocatori del Napoli. De Laurentiis è pronto a vendere tutti, a patto che arrivi un’ottima offerta economica. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sull’interesse del Barcellona per Koulibaly e Fabian Ruiz: “C’è il portiere colombiano David Ospina, che a fine stagione discuterà ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022) Calciomercato, ildiè interessato a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Il club spagnolo è in piena fase di rifondazione e dopo i primi colpi a gennaio, è pronto a fare altri acquisti importanti. L’obiettivo è quello di riportare il Barça a lottare di nuovo per il vertice in Liga e per la Champions League. Per farlo servonodi grande qualità.ed ilstanno sondando il mercato e tra gli obiettivi ci sono anche duedel. De Laurentiis è pronto a vendere tutti, a patto che arrivi un’ottima offerta economica. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sull’interesse delper Koulibaly e Fabian Ruiz: “C’è il portiere colombiano David Ospina, che a fine stagione discuterà ...

Advertising

napolipiucom : Il Barcellona fa spesa Napoli: Xavi chiede due giocatori azzurri #Barcellona #calciomercatonapoli #Xavi… - DeniaOrellana8 : @ciaosonoicaro Onduregna residente in Italia adesso a Barcellona in vacanza... tornando adesso in albergo da fa la… -