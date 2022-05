IBI22, Binaghi: "L'1% degli incassi della biglietteria andrà alla Federazione ucraina" (Di domenica 15 maggio 2022) L’annuncio del presidente della Federazione Italiana Tennis nella conferenza stampa conclusiva del torneo. Leggi su federtennis (Di domenica 15 maggio 2022) L’annuncio del presidenteItaliana Tennis nella conferenza stampa conclusiva del torneo.

Chiaramente senza pubblico e con danni spaventosi sotto il profilo economico, ma non abbiamo mai staccato la spina, ottenendo poi risultati strepitosi come a Tokyo 2020. 'L'1% dei ricavi della biglietteria degli Internazionali BNL d'Italia sarà devoluto alla Federazione tennis ucraina'. Battuto già il record che risaliva all'edizione 2019 del Gran Premio di Monza di F1.