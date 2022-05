Giro d'Italia a Pescara la città si tinge di rosa in attesa della carovana ciclistica (Di domenica 15 maggio 2022) Pescara - Grande entusiasmo e fermento a Pescara in attesa del Giro d'Italia del 17 maggio. Le vetrine si sono colorate di rose e temi del Giro d'Italia fono a esporre anche il Trofeo Senza Fine, il simbolo della corsa rosa che sta attraversando lo stivale e che lunedì 16 maggio arriverà a Pescara. ll Contest di foto Pescara Zona rosa sui social media sta spopolando (https://www.facebook.com/Pescara.tappaGirodItalia/photos/?ref=p age internal&tab=album): in attesa di scegliere la vetrina, il drink il piatto e il Selfie più rosa, bandierine, palloncini, festoni compaiono ad ogni angolo e in ogni ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 15 maggio 2022)- Grande entusiasmo e fermento aindeld'del 17 maggio. Le vetrine si sono colorate di rose e temi deld'fono a esporre anche il Trofeo Senza Fine, il simbolocorsache sta attraversando lo stivale e che lunedì 16 maggio arriverà a. ll Contest di fotoZonasui social media sta spopolando (https://www.facebook.com/.tappa/photos/?ref=p age internal&tab=album): indi scegliere la vetrina, il drink il piatto e il Selfie più, bandierine, palloncini, festoni compaiono ad ogni angolo e in ogni ...

Advertising

alex_orlowski : La Russia ha deportato 210mila bambini ucraini, per farvi capire la proporzione in Italia nascono 400mila bimbi ogn… - giroditalia : ?? GIRO EXPRESS | Tappa 8? Tappa tutta napoletana, patria della musica, del cibo, del grande abbigliamento e dell'i… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - paolopicone70 : #BreakingNews Napoli: Polizia di Stato e Autostrade insieme al Giro d’Italia per l’11ª edizione di “Eroi della Sicu… - PatoCornejo : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????@diegoro_89,… -