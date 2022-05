Decreto flussi, Bellanova: “Si mettano da parte gli spot” (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – “Mancano 350mila addetti al settore turistico. La lega propone un Decreto flussi. Le persone non possono essere considerate “utili” nei momenti di difficoltà e “nemici” in altri. Si mettano da parte gli spot e oltre al Decreto flussi si riprenda la questione della regolarizzazione per dare un futuro a chi lo cerca e un aiuto concreto al Paese”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook la vice ministra alle infrastrutture Teresa Bellanova (foto), parlamentare di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – “Mancano 350mila addetti al settore turistico. La lega propone un. Le persone non possono essere considerate “utili” nei momenti di difficoltà e “nemici” in altri. Sidaglie oltre alsi riprenda la questione della regolarizzazione per dare un futuro a chi lo cerca e un aiuto concreto al Paese”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook la vice ministra alle infrastrutture Teresa(foto), parlamentare di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

