"Al Sud non bastano i fondi del Pnrr". Il ministro Franco va oltre il Recovery (Di domenica 15 maggio 2022) Concretezza e capacità di cambiamento. Il ministro dell'Economia Daniele Franco arriva a Sorrento, nella giornata conclusiva della convention "Verso Sud" organizzata da Mara Carfagna, che nel governo si occupa di Mezzogiorno, e da The European House Ambrosetti. Il titolare dell'Economia pone l'accento sulla necessità di dare continuità alla stagione del Pnrr. Che «non può limitarsi a essere una parentesi di riformismo e attivismo amministrativo al termine della quale si torna alla situazione precedente». Perché «il Pnrr da solo non basta a riassorbire il divario tra Nord e Sud». E aggiunge che è necessario «uno sforzo organizzativo inedito. L'esperienza passata suggerisce che le risorse impiegate sono importanti ma anche che i temi si possono concretizzare solo se la capacità di gestire i temi è adeguata». E ancora, ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Concretezza e capacità di cambiamento. Ildell'Economia Danielearriva a Sorrento, nella giornata conclusiva della convention "Verso Sud" organizzata da Mara Carfagna, che nel governo si occupa di Mezzogiorno, e da The European House Ambrosetti. Il titolare dell'Economia pone l'accento sulla necessità di dare continuità alla stagione del. Che «non può limitarsi a essere una parentesi di riformismo e attivismo amministrativo al termine della quale si torna alla situazione precedente». Perché «ilda solo non basta a riassorbire il divario tra Nord e Sud». E aggiunge che è necessario «uno sforzo organizzativo inedito. L'esperienza passata suggerisce che le risorse impiegate sono importanti ma anche che i temi si possono concretizzare solo se la capacità di gestire i temi è adeguata». E ancora, ...

