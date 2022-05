A Uno Mattina Famiglia prima il massacro della Pausini («Ha trasformato Valentino in una sartoria romagnola»), poi il botta e risposta al veleno tra Setta e Timperi – Video (Di domenica 15 maggio 2022) Uno Mattina in Famiglia I look sfoggiati da Laura Pausini all’Eurovision Song Contest hanno indirettamente riacceso l’astio tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Nel corso dell’appuntamento odierno di Uno Mattina in Famiglia, i due conduttori si sono resi protagonisti di un momento al veleno. La tensione si è cominciata ad avvertire quando Stefano Dominella, esperto di moda e di design, ha fortemente criticato i look della cantante di Solarolo all’Eurovision: “La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità“. La Setta, intenta ad evitare polemiche sulla ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 15 maggio 2022) UnoinI look sfoggiati da Lauraall’Eurovision Song Contest hanno indirettamente riacceso l’astio tra Tiberioe Monica. Nel corso dell’appuntamento odierno di Unoin, i due conduttori si sono resi protagonisti di un momento al. La tensione si è cominciata ad avvertire quando Stefano Dominella, esperto di moda e di design, ha fortemente criticato i lookcantante di Solarolo all’Eurovision: “La Signora, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo contobilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità“. La, intenta ad evitare polemiche sulla ...

