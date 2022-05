Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 10:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Viabilità DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022)DEL 14 MAGGIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ...

