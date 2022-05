Verissimo oggi, sabato 14 maggio: chi sono gli ospiti? Orario (Di sabato 14 maggio 2022) Silvia Toffanin torna oggi, sabato 14 maggio 2022, con il suo storico programma Verissimo: scopriamo quando inizia, l’Orario e chi sono gli ospiti della puntata. Leggi anche: Amici 2022 serale: quando va in onda la finale? Colpo di scena, salta sabato 14 maggio: ecco perché Verissimo: a che ora inizia? Orario Ecco quando andrà in onda... Leggi su donnapop (Di sabato 14 maggio 2022) Silvia Toffanin torna142022, con il suo storico programma: scopriamo quando inizia, l’e chiglidella puntata. Leggi anche: Amici 2022 serale: quando va in onda la finale? Colpo di scena, salta14: ecco perché: a che ora inizia?Ecco quando andrà in onda...

Advertising

fscacchi71 : Domanda oggi durante verissimo che # si usa per sostenere lulu? Sempre #rispettoxlulu o usiamo qualcosa di più spec… - Greta188563631 : La storia postata da Lulú ieri con quella dedica non è stata fatta a caso, nei giorni precedenti non postava niente… - sottonatommy : Sono già usciti su istagram le persone che ci saranno oggi a verissimo ma non ci sono quelli di amici solo Dario. S… - chiaraanna95 : @mxriachixra @reginaelisbelle @amicii_news Penso che faranno vedere qualcosa a verissimo oggi - BomprezziMarco : RT @ItaliaViva: Non perdetevi la puntata di oggi pomeriggio di 'Verissimo'. Ospite d'eccezione: @matteorenzi ???14 maggio ??Canale5 ??17:25… -