Torta nuvola in 5 minuti | niente farina | con 3 yogurt | 4 uova e una mela!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 14 maggio 2022) Hai delloin frigo e non hai idea di come utilizzarlo? Ti consiglio di preparare unasquisita e morbida come una. La ricetta che troverai qui di seguito è quella di unaalloe mele facilissima da realizzare. Impiegheremo solo 5del nostro tempo e sarà una vera delizia! Per assaggiare questo dolce dobbiamo usare come ingredienti: 1 mela 3 vasetti dida 125 grammi l’uno 4 tuorli d’uovo + 4 albumi 1 cucchiaio di essenza di vaniglia 4 cucchiai di maizena 2 cucchiai di zucchero + 4 cucchiai di zucchero 1 buccia grattugiata di limone + Succo di mezzo limone In soli cinqueandiamo a realizzare un dessert facilissimo e decisamente invitante. Questaalloe ...