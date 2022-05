Salvini si schiera contro l’allargamento della Nato a Finlandia e Svezia. Pd: “Così fa direttamente un assist a Putin” (Di sabato 14 maggio 2022) Al mattino, in un’intervista al Corriere della Sera, si era proposto come “elemento di stabilità” nel governo. Al pomeriggio, però, Matteo Salvini è il primo a riaprire il conflitto interno e a farlo sull’allargamento della Nato a Finlandia e Svezia. “Io sono per fare di tutto per avvicinare la pace – ha detto a margine della conferenza programmatica del partito in corso a Roma – Allargare i confini della Nato ai confini della Russia avvicina o allontana la pace? Lascio a voi giudicare. Io sono concentrato sull’oggi. E l’oggi non è l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, ma convincere o costringere Ucraina e Russia a tornare a parlarsi. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Al mattino, in un’intervista al CorriereSera, si era proposto come “elemento di stabilità” nel governo. Al pomeriggio, però, Matteoè il primo a riaprire il conflitto interno e a farlo sul. “Io sono per fare di tutto per avvicinare la pace – ha detto a margineconferenza programmatica del partito in corso a Roma – Allargare i confiniai confiniRussia avvicina o allontana la pace? Lascio a voi giudicare. Io sono concentrato sull’oggi. E l’oggi non è l’adesione dialla, ma convincere o costringere Ucraina e Russia a tornare a parlarsi. Poi ...

