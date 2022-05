Mosca pronta a indire referendum su annessione Mariupol (Di sabato 14 maggio 2022) Mosca si sta preparando a indire un referendum a Mariupol per decidere se la città si unirà alla Russia: lo hanno affermato funzionari ucraini, dopo l'annuncio di un voto simile nella regione separatista dell'Ossezia del Sud in Georgia.Petro Andryushchenko, un consigliere del sindaco della città portuale, che opera in esilio, ha detto che fonti tra coloro che sono rimasti tra le rovine ritengono che un voto sul suo futuro sia in preparazione, anche se i residenti sono rimasti senza cibo e acqua. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 14 maggio 2022)si sta preparando aunper decidere se la città si unirà alla Russia: lo hanno affermato funzionari ucraini, dopo l'annuncio di un voto simile nella regione separatista dell'Ossezia del Sud in Georgia.Petro Andryushchenko, un consigliere del sindaco della città portuale, che opera in esilio, ha detto che fonti tra coloro che sono rimasti tra le rovine ritengono che un voto sul suo futuro sia in preparazione, anche se i residenti sono rimasti senza cibo e acqua.

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina: Mosca pronta a indire referendum su annessione Mariupol #OSSEZIADELSUD - pointofnews : #ucraina: #mosca pronta a indire referendum su annessione #mariupol. Leggi su: - evermoremorena : La Turchia ha offerto l'evacuazione via mare per i combattenti ucraini feriti, anche se Mosca non ha accettato - af… - MarcoOcchiuzzo : RT @MediasetTgcom24: Ucraina: Mosca pronta a indire referendum su annessione Mariupol #OSSEZIADELSUD - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ucraina: Mosca pronta a indire referendum su annessione Mariupol #OSSEZIADELSUD -