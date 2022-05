Lucchesi | ' ' Napoli | Spalletti dovrebbe rimanere | ha lavorato bene' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 14 maggio 2022): "? Secondo me. Non si può discutere un progetto per una posizione in più o in meno" Fabrizio, dg attualmente al Monterosi, ai microfoni di TMW radio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Allegri? Lo stimo molto, i cambi in Coppa Italia eranmo dettati da necessità. ma va tenuto presente anche della qualità dell'Inter, ci sono entrambe le cose. Dybala? Se resta in Italia va all'Inter, a Milano con Marotta, il migliore. L'Inter ha la possibilità di corrispondergli l'ingaggio oneroso e lui avrebbe la possibilità di vincere. Perisic? Sarà trova una soluzione, è un campione di cui l'Inter non può fare a meno. Le tempistiche sui rinnovi vengono riempite di chiavi di lettura, ma c’è anche il gioco delle parti. Quello che non fai in un mese a volte lo fai ...