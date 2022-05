Lewandowski saluta il Bayern: «Probabilmente la mia ultima partita» (Di sabato 14 maggio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante polacco Robert Lewandowski ha giocato quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima partita col Bayern Monaco. L’attaccante polacco, in rete col Wolfsburg, ha salutato i suoi tifosi al termine del match: molto Probabilmente la sua nuova destinazione sarà il Barcellona. Queste le sue dichiarazioni dopo il match: «È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il Bayern. Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante polacco Robertha giocato quella che con ogni probabilità sarà la suacolMonaco. L’attaccante polacco, in rete col Wolfsburg, hato i suoi tifosi al termine del match: moltola sua nuova destinazione sarà il Barcellona. Queste le sue dichiarazioni dopo il match: «È molto probabile che questa sia la miacon il. Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

