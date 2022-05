La lezione di Rosa Parks, gli studenti le intitolano una scuola a Roma (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Con il suo rifiuto di cedere il posto su un autobus a un bianco, nel 1955, Rosa Parks cambiò la storia dei diritti civili negli Stati Uniti, e ora per la prima volta le è stata intolata una scuola a Roma, nella periferia sud-orientale. "Il nome Rosa Parks lo hanno scelto i ragazzi, volevano che la scuola fosse intitolata a una donna e, dopo un consulto, il nome più votato dagli alunni è stato quello dell'attivista afroamericana", ha spiegato all'AGI Rosanna Labalestra, preside dell'IC Simonetta Salacone di Roma che ha, al suo interno, la scuola Secondaria di Primo Grado Francesco Baracca che così è diventata: "scuola Media Rosa Parks". "Noi siamo felici e ... Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Con il suo rifiuto di cedere il posto su un autobus a un bianco, nel 1955,cambiò la storia dei diritti civili negli Stati Uniti, e ora per la prima volta le è stata intolata una, nella periferia sud-orientale. "Il nomelo hanno scelto i ragazzi, volevano che lafosse intitolata a una donna e, dopo un consulto, il nome più votato dagli alunni è stato quello dell'attivista afroamericana", ha spiegato all'AGInna Labalestra, preside dell'IC Simonetta Salacone diche ha, al suo interno, laSecondaria di Primo Grado Francesco Baracca che così è diventata: "Media". "Noi siamo felici e ...

