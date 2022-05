La Formula1 arriva a Stezzano: in esposizione l’AlphaTauri di Pierre Gasly (Di sabato 14 maggio 2022) Stezzano. Il Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano è stato selezionato dalla Scuderia italiana AlphaTauri – casa automobilistica con sede a Faenza e premium brand di Red Bull – come prima tappa del Tour nazionale che vedrà l’esposizione della vera ed unica monoposto guidata da Pierre Gasly che ha vinto il Gran premio di Monza nel 2020. L’evento, che si terrà dal 18 al 31 maggio, sarà una vera novità. Oltre alla zona espositiva, sarà offerta la possibilità di testare simulatori di guida professionali e farsi fotografie nelle zone brandizzate diventando quindi parte del Team. Inoltre, sarà possibile seguire le giornate e le attività tramite i canali social del centro commerciale. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di motori e per i fan della Scuderia. “La proposta di eventi ... Leggi su bergamonews (Di sabato 14 maggio 2022). Il Centro Commerciale Le Due Torri diè stato selezionato dalla Scuderia italiana AlphaTauri – casa automobilistica con sede a Faenza e premium brand di Red Bull – come prima tappa del Tour nazionale che vedrà l’della vera ed unica monoposto guidata dache ha vinto il Gran premio di Monza nel 2020. L’evento, che si terrà dal 18 al 31 maggio, sarà una vera novità. Oltre alla zona espositiva, sarà offerta la possibilità di testare simulatori di guida professionali e farsi fotografie nelle zone brandizzate diventando quindi parte del Team. Inoltre, sarà possibile seguire le giornate e le attività tramite i canali social del centro commerciale. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di motori e per i fan della Scuderia. “La proposta di eventi ...

Advertising

cuenews_it : Il motore quattro cilindri 2.0 con turbo elettrico arriva anche sulla nuova generazione di #MercedesAMG C 43 ?? E le… - Formula1WM : Giro 41/57 - Il contatto è stato tra Gasly e Norris. Il francese rientra in pista dopo un lungo ma in quel moment… - Formula1WM : Giro 0/57 - Arriva ora la notizia che entrambe le Aston Martin partiranno dalla pit lane. #MiamiGP #F1 - direpuntoit : Arriva il divieto di indossare mutande infiammabili per i piloti di #Formula1. -