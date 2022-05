(Di sabato 14 maggio 2022) Quando i collaboratori dell’intermediariolo hanno visto, sono rimasti sbalorditi.è un ragazzo, in forza al, che ha segnato oltre 40 goal su azione. Sono rimasti entusiasti dall’atteggiamento del ragazzino in campo, si sono fiondati così velocemente da inserirlo sul loro taccuino e segnalarlo al loro fiduciario.L'articolo

Advertising

DailyNews 24

Fin dalla sua prima presentazione al Festival di, occasione nella quale Rino si propose sul ... che sia la persona che sta al tuo fianco, il lavoro, i turbamenti; è ciò chedal problema ...Questo ragazzino di Concordia Sagittario () si è visto assegnare questo grande ... Lo aiuta a ricordare le operazioni più semplici necessarie a lavarsi e vestirsi, loquando non sa più ... Il Venezia si consola con Mattia Bozzato, classe 2011 scoperto da Luigi Perna Il caos dentro” è stata l’esposizione più visitata in Friuli Venezia Giulia nel periodo pasquale ... dell’Ambasciata del Messico in Italia – Consolato del Messico di Milano, la mostra racconta Frida ...Poco male, si consolano gli organizzatori che da tempo ... San Pietro in Volta (ecco le squadre partecipanti: I Vianello, Fc Venezia, Forze dell’Ordine, Comunali). Alle 20 poi cena di gala ...