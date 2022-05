Estefania Bernal smascherata da Roger | “Ha finto la storia d’amore | ecco cosa mi diceva di nascosto”

Leggi su biccy

(Di sabato 14 maggio 2022) Che latraBalduino fosse mezza tarocca lo pensavamo in molti, ma nessuno avrebbe mai immaginato che a smascherare il teatrino sarebbe stato uno di loro due. Ieri durante il confronto il modello brasiliano ha accusato la sua ex di aver pianificato tutto, addirittura i limoni che si sono dati queste settimane. “Guardate vi dico che lei è stata la prima che mi ha detto di‘dai giochiamo su questadi un amore tra me e te’. Lei mi ha proprio detto di giocare che magari piaceva al pubblico questa situazione. Tanto che io ho accettato e ho detto ‘sì va bene’. Poi piano, piano mi è piaciuta davvero. Io le raccontavo tutto di me, lei invece non minulla, di lei non so niente. Ho iniziato ad innamorarmi di lei davvero, mi ...