Empoli-Salernitana 1-1. Venezia retrocesso in B (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – La Salernitana pareggia ad Empoli 1-1 nell'anticipo della 37esima giornata di Serie A. Il pari condanna matematicamente il Venezia alla retrocessione in serie B. Con 25 punti contro i 31 dei campani, quart'ultimi, i veneti anche se vincessero le ultime due partite potrebbero solo affiancarli, ma avendo gli scontri diretti a sfavore retrocederebbero. La squadra di Nicola sfiora il colpaccio in Toscana ma fallisce un calcio i rigore nei minuti finali e chiuse sull'1-1 la sfida con l'Empoli. La formazione di Andreazzoli passa in vantaggio al 31? del primo tempo con un gol di Cutrone che finalizza una grande palla filtrante di Asllani, e fulmina Sepe sul primo palo. La pressione dei campani si concretizza poi al 76? grazie a Federico Bonazzoli, che mette in rete in rovesciata su azione di mischia da calcio ...

