(Di sabato 14 maggio 2022), è partito ufficialmente il countdown per le amministrazioni che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni. Fra poco meno di un mese infatti i cittadini saranno chiamati alle urne per decretare il successore di Mario Savarese che sta portando a termine la legislatura con il Movimento 5 Stelle iniziata nel 2017.siadper ledi giugno Lein programma adper domenica 12 giugno. L’eventuale turno di Ballottaggio è stato previsto invece per domenica 26 giugno. Ricordiamo che quest’anno saranno circa mille i Comuni chiamati a eleggere un nuovo ...

Advertising

CorriereCitta : Elezioni Ardea 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative - Roma_sprint : RT @Roma_sprint: #elezioni #Ardea, vota #turno vota #turno vota #turno... Ops.. Vota #luigiturno... Opssss vota #luigicentore... #centore f… - Roma_sprint : #elezioni #Ardea, vota #turno vota #turno vota #turno... Ops.. Vota #luigiturno... Opssss vota #luigicentore...… -

Il Corriere della Città

... simpatizzanti e sostenitori , il proprio candidato sindaco per leamministrative di: Giampiero Castriciano . All'appuntamento, a cui hanno partecipato più di 50 persone, era presente ...Adil candidato di centrodestra sarà invece Fabrizio Cremonini che ha unito Fratelli d'Italia,... Belardinelli e Moscherini correranno allecontro la candidata di Pd e Movimento 5 stelle, ... Elezioni Ardea 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative Con Toti“, “#IoApro Rinascimento Vittorio Sgarbi” e sosterrà la candidatura a Sindaco di Fabrizio CREMONINI; Il “Partito Democratico“, in queste elezioni, andrà insieme alla “Democrazia Cristiana“, ...Si rende noto che in data 04/05/2022 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legge n. 41/2022, entrato in vigore il 05/05/2022, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestua ...