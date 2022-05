(Di sabato 14 maggio 2022) Èa 94 anni Ferdi, politico di razza e di lungo corso, pneumologo stimatissimo. È stato un punto di riferimento solidodestra viterbese. Un protagonista indiscussovita politicaTuscia., classe 1928 – avrebbe compiuto 94 anni il prossimo ottobre – è statomissino per molti anni (4 legislature dal 1983), dopo essere stato consigliere comunale didal 1965 al 1990 e segretario provinciale del Movimento sociale italiano. Fu il primo sindaco di destra a Civita Castellana. Danel 1994, Ferdi, fratello di Paolo, aderì ad Alleanza nazionale, per poi dimettersene nel 2001. È...

Advertising

SecolodItalia1 : È morto Nando Signorelli, storico senatore del Msi-An. Un ‘pezzo’ della storia di Viterbo - ZeroGruppo : Dolore per la morte del noto architetto: addio a Peppe - ZeroGruppo : - quotidianolazio : E' morto Nando Signorelli, storico esponente della destra viterbese e italiana - - psychotoni67 : RT @ZeroGruppo: Modena, è morto Carlo Savigni. Aveva 78 anni -

Il Quotidiano del Lazio

Questo e tanto altro nei ricordi di Felix Lombardi, dirigente di Ascom Vercelli,... i colleghi e quanti oggi portano avanti il suo lavoro in Ascom, il fratellocon la famiglia, le ...Gelata Giorgia Meloni. Il sondaggio Ipsos diPagnoncelli , appuntamento fisso di DiMartedì a La7, non porta buone nuove alla leader di ... Video su questo argomento "Il Pd ha unin casa...", ... E’ morto Nando Signorelli, storico esponente della destra viterbese e italiana A dare notizia della morte di Signorelli, su Facebook, il nipote Paolo: “E io che credevo fossi immortale…Un altro gigante della nostra famiglia che se ne va. Ciao Zio Nando, vola in alto e ritrova ...VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo: La comunità di CasaPound Italia Viterbo apprende con enorme dispiacere della morte di Nando Signorelli. Una figura ogge ...