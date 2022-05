E alla fine Furio Colombo sospende la collaborazione con il Fatto (dopo l’attacco a Orsini e Fini) (Di sabato 14 maggio 2022) L’invettiva di Furio Colombo contro le tesi portate avanti sulle pagine del Fatto Quotidiano da firme come quelle di Alessandro Orsini e di Massimo Fini era inequivocabile: una presa di posizione durissima contro la linea editoriale seguita dal quotidiano dall’inizio del conflitto in Ucraina che non lasciava molti spiragli. E infatti poche ore la pubblicazione della lettera aperta arriva la conferma della sospensione della collaborazione di Furio Colombo con il giornale diretto da Marco Travaglio. “A due cari amici come Padellaro e Travaglio comunico che non continuerò la mia collaborazione al ‘Fatto quotidiano’ fino a quando ci sarà questa posizione sulla guerra in Ucraina, sul divieto, si presume costituzionale, di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) L’invettiva dicontro le tesi portate avanti sulle pagine delQuotidiano da firme come quelle di Alessandroe di Massimoera inequivocabile: una presa di posizione durissima contro la linea editoriale seguita dal quotidiano dall’inizio del conflitto in Ucraina che non lasciava molti spiragli. E infatti poche ore la pubblicazione della lettera aperta arriva la conferma della sospensione delladicon il giornale diretto da Marco Travaglio. “A due cari amici come Padellaro e Travaglio comunico che non continuerò la miaal ‘quotidiano’ fino a quando ci sarà questa posizione sulla guerra in Ucraina, sul divieto, si presume costituzionale, di ...

