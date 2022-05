Domenica 15 maggio la finale di ‘Amici’ di Maria De Filippi (Di sabato 14 maggio 2022) MILANO – “Alessandra sarà ospite alla finale di Amici di Domenica 15 maggio. Non so se si emozionerà, se succederà faremo un fermo immagine di quel momento”. Lo ha detto Maria De Filippi, ospite in “Tutto Accade su RTL 102.5” con Alessandra Amoroso. “Grazie per aver dato questa notizia. Tanto mi commuoverò, ogni volta che vengo da te succede, soprattutto ad Amici”, ha risposto la Amoroso. Appuntamento dalle ore 21,30 su Canale 5. Maria De Filippi “è una persona per me molto speciale”, ha detto Alessandra Amoroso. “Io la chiamo mamma. Lei è stata la prima a starmi accanto, mi ha tenuto la mano come solo una mamma sa fare”. Prima di cominciare la diretta in radio, Alessandra ha rivelato di temere un po’ l’ospitata di Maria. “Ogni volta che c’è un momento ... Leggi su lopinionista (Di sabato 14 maggio 2022) MILANO – “Alessandra sarà ospite alladi Amici di15. Non so se si emozionerà, se succederà faremo un fermo immagine di quel momento”. Lo ha dettoDe, ospite in “Tutto Accade su RTL 102.5” con Alessandra Amoroso. “Grazie per aver dato questa notizia. Tanto mi commuoverò, ogni volta che vengo da te succede, soprattutto ad Amici”, ha risposto la Amoroso. Appuntamento dalle ore 21,30 su Canale 5.De“è una persona per me molto speciale”, ha detto Alessandra Amoroso. “Io la chiamo mamma. Lei è stata la prima a starmi accanto, mi ha tenuto la mano come solo una mamma sa fare”. Prima di cominciare la diretta in radio, Alessandra ha rivelato di temere un po’ l’ospitata di. “Ogni volta che c’è un momento ...

TgrRaiLiguria : Domenica 15 maggio 2022 occhi al cielo per le Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare @ItalianAirForce… - WittyTV : Uno tra Albe, Alex, Luigi, Michele, Sissi o Serena sarà il vincitore di #Amici21! Chi solleverà la coppa? Lo scopri… - AmiciUfficiale : Domenica 15 maggio in prima serata su Canale 5 ci sarà la Finale di #Amici21, PREPARATI A VOTARE! Scarica le versio… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - 37° turno, tra domenica 15 e lunedì 16 maggio quattro incontri in diretta su Sky e in streaming su NOW… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - 37° turno, tra domenica 15 e lunedì 16 maggio quattro incontri in diretta su Sky e in streaming su NOW… -