Djokovic-Tsitsipas in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 14 maggio 2022) Novakdovrà vedersela con Stefanosnella circostanza della finale degliBNL. Il numero uno al mondo è reduce dalla millesima vittoria in carriera, ottenuta a discapito di Casper Ruud in semifinale; un traguardo sensazionale, utile anche a riprendere in questa statistica due atleti ancora in attività come Roger Federer e Rafael Nadal. Il greco, dal canto suo, nel contesto dell’ennesima settimana qualitativamente rilevante, ha eliminato Alexander Zverev al penultimo atto del torneo; tennis elegante e concreto dell’ateniese, un binomio spesso letale per la maggior parte dei tennisti del circuito maggiore. Trasarà certamente una super sfida emozionante, un remake peraltro della finale degli Australian ...