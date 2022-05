DIRETTA MotoGP | GP Le Mans 2022 LIVE | è il momento delle FP4

Leggi su oasport

13.32 Anche per Bagnaia combinazione di gomme media-soft. 13.31 Media all'anteriore e soft al posteriore per Bastianini e Miller. 13.30 INIZIATE LE PROVE LIBERE 4 A LE! 13.29 La quarta sessione di prove libere durerà 30 minuti. Poi alle 14.10 sarà ildella Q1, alle 14.35 la Q2. 13.28 LE– ULTIMI 10 VINCITORI 2012 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2013 – PEDROSA Dani SPA {Honda} 2014 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2015 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2016 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2017 – VIÑALES Maverick SPA {Yamaha} 2018 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2019 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2020 – PETRUCCI Danilo ITA {Ducati} 2021 – MILLER Jack AUS {Ducati} 13.25 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Francia hanno vinto sette differenti Case.