De Jong | Balotelli unico E quell' assist ad Aguero

(Di sabato 14 maggio 2022) L'ex centrocampista del Manchester City durante i festeggiamenti per la vittoria del titolo in Premier League, ricorda il primo scudetto vinto con Mancini all'ultima giornata grazie al successo sul ...

Tuttosport

... ricorda il primo scudetto vinto con Mancini all'ultima giornata grazie al successo sul QPR ed elogia Mario...scelto la carriera di procuratore piazzando alcuni giocatori olandesi in Italia da Roy al Foggia a Bergkamp eall'Inter. Nella sua scuderia ha avuto decine di campioni , da Nedved a, ... Man City, De Jong: "Balotelli unico, come quell'assist ad Aguero" L'ex centrocampista del Manchester City durante i festeggiamenti per la vittoria del titolo di Premier League, ricorda il primo scudetto vinto con Mancini all'ultima giornata grazie al successo sul QP ...