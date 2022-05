Classifica Marcatori Serie A 2021-2022: 37^ giornata (Di sabato 14 maggio 2022) È stato Cristiano Ronaldo il vincitore della Classifica Marcatori della Serie A 2020-21. Ecco la Classifica live della stagione 2021/22 Leggi su pianetamilan (Di sabato 14 maggio 2022) È stato Cristiano Ronaldo il vincitore delladellaA 2020-21. Ecco lalive della stagione/22

Advertising

GianPar91 : @inabedofsilence @_IlBoris @smgii1908 @J__kcaj Giocata solo per far segnare un gol a sheva per la classifica marcatori hah - sportli26181512 : Serie A, il recordman di gol segnati in una singola stagione squadra per squadra: Il 14 maggio di sedici anni fa Lu… - xAtomos92x : RT @K1ngly9: Finite le competizioni in corso, dopo un anno fantastico a livello individuale che mi ha portato a vincere qualsiasi classific… - gercci1 : RT @DocMatt10: @dianartemide12 È una roba ridicola e vergognosa. Ma tanto nessuno, a breve-medio termine, scalzerà dybala dalla nona posizi… - ILOVEPROCLUB1 : RT @K1ngly9: Finite le competizioni in corso, dopo un anno fantastico a livello individuale che mi ha portato a vincere qualsiasi classific… -