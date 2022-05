Advertising

La seduta odierna in rialzoal termine di un'altra settimana contraddistinta dalla ... attestandosi a +192 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento deldecennale pari al ...In salita lo spread , chea quota +191 punti, con il rendimento deldecennale pari al 2,79%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sulla Produzione ... Arriva il BTp Green | il Tesoro prepara una nuova emissione con durata più breve di Ciro Pietroluongo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mag - In attesa dei dati sull'inflazione americana previsti per mercoledi', la seconda sessione della settimana si contraddistingue per ...Verosimile che il BTp 7 anni spunti un prezzo anche leggermente sopra la pari. Tutto dipende dalle condizioni di mercato di queste ore. In genere, negli ultimi anni siamo stati abituati ad ignorare ...