Amici21 clamoroso | “Non ci sarà” | a poche ore dalla finale trapela tutto

Leggi su specialmag

(Di sabato 14 maggio 2022) Adal grandi questa edizione diè arrivata una clamorosa indiscrezione: rischia di non essere più in studio Terremoto ad(screenshot Witty)Cresce sempre di più l’attesa per ildi questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Al pubblico non resta che decidere chiil vincitore tra i ballerini Michele, Serena ed i cantanti Alex, Albe, Luigi e Sissi.senza dubbio un appuntamento molto emozionante che chiuderà una fortunatissima edizione del talent. In attesa di scoprire il vincitore, la rete televisiva sembrerebbe aver già deciso il ritorno il prossimo mese di settembre. Come di consueto sono previste grandi novità ed anche qualche colpo di scena a partire dal corpo insegnanti. Una clamorosa indiscrezione ha infatti ...