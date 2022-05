Advertising

CalcioNews24 : Vieri: «Scamacca bravo, ma deve segnare di più. Vlahovic…» - junews24com : Vieri: «Vlahovic mi somiglia. Juve? Grandissima delusione. E Lippi...» - - FiorentinaUno : Vieri: 'Vlahovic m'assomiglia, però Scamacca...' -

Ascolta 'Dae Inzaghi a Lukaku e Immobile, è tempo di chiederci quanto valgono i gol in ... Abraham molto in Italia ma non al Chlesea, Vlahovic vedremo,vedremo ancora di più. Colpa ...Commenta per primo Intervistato da Football News 24 , l'ex attaccante dell'Inter, Christian, ha elogiato il centravanti del Sassuolo, Gianluca, seguito proprio dai nerazzurri per il prossimo mercato. Per quanto concerne la Nazionale Italiana, c'è un nuovo Boboche ...Io sono molto curioso di sapere dove andrà De Zerbi". Vieri: “Scamacca deve segnare di più. Il mio erede Vlahovic” Specialità attaccanti: “Scamacca è molto bravo, è un buon centravanti, però voglio ...Io sono molto curioso di sapere dove andrà De Zerbi". Si parla tanto di Scamacca e Raspadori come attaccanti del futuro. "Scamacca è molto bravo, è un buon centravanti, però voglio vederlo fare più ...