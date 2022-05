«Vi spiego perché per l’indipendenza dal gas russo servono ancora tre anni» (Di venerdì 13 maggio 2022) servono almeno tre anni per costruire i rigassificatori per dare all’Italia l’indipendenza energetica dal gas russo. Lo spiega oggi in un’intervista a Repubblica l’ex presidente e amministratore delegato di Snam Carlo Malacarne, che svela anche come mai anche se gli ucraini hanno chiuso gli accessi e Mosca ha bloccato i flussi in arrivo in Polonia la quantità di gas all’interno della Ue è rimasta la stessa: «L’Europa si è dotata per tempo di “interconnessioni” grazie alle quali possiamo gestire le emergenze. In pratica, ci sono gasdotti realizzati non per l’importazione di gas, ma per mettere in rete tutte le infrastrutture, così da spostare il gas dove serve o dove manca. Un politica iniziata nel biennio 2014-2015, quando abbiamo capito l’importanza crescente del Gnl, il gas naturale liquefatto trasportato via ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022)almeno treper costruire i rigassificatori per dare all’Italiaenergetica dal gas. Lo spiega oggi in un’intervista a Repubblica l’ex presidente e amministratore delegato di Snam Carlo Malacarne, che svela anche come mai anche se gli ucraini hanno chiuso gli accessi e Mosca ha bloccato i flussi in arrivo in Polonia la quantità di gas all’interno della Ue è rimasta la stessa: «L’Europa si è dotata per tempo di “interconnessioni” grazie alle quali possiamo gestire le emergenze. In pratica, ci sono gasdotti realizzati non per l’importazione di gas, ma per mettere in rete tutte le infrastrutture, così da spostare il gas dove serve o dove manca. Un politica iniziata nel biennio 2014-2015, quando abbiamo capito l’importanza crescente del Gnl, il gas naturale liquefatto trasportato via ...

"Vi spiego perché per l'indipendenza dal gas russo servono ancora tre anni" "Sono importanti perché potrebbero costituire una dote da 40 miliardi di metri cubi da utilizzare non tanto per raffreddare i prezzi nei mesi di picco quanto per avere una riserva strategica di ...