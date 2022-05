Tumori, in 17 mesi di pandemia persi 2,8 milioni di screening (Di venerdì 13 maggio 2022) Ogni anno in Italia sono diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di Tumori e sono oltre 3.600.000 le persone che vivono dopo una diagnosi 13 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Ogni anno in Italia sono diagnosticati circa 377.000 nuovi casi die sono oltre 3.600.000 le persone che vivono dopo una diagnosi 13 maggio 2022

Advertising

Sissijj14 : RT @sconnesso_: Mariano Bizzarri, oncologo e ricercatore presso il dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Rom… - AntonellaBast10 : @ZombieBuster5 Tumori iniziano adesso, cinque mesi circa dopo la terza somministrazione - Jufut3 : @FartFromAmerika @LengoCotto @pizzorn3 @theBsaint è da 2 anni che le visite cardiologiche ed esami per scoprire t… - guerraucrainait : Tumori, in 17 mesi di pandemia persi 2,8 milioni di screening - MauroLcc1955 : RT @LaMuseP: Dice che pure i tumori si rompono le scatole di star con me e quindi per fortuna non c’è più quella massa infame. E niente, un… -