"Sono un'ipocrita. Ogni volta che scendo dalla monoposto...": il crollo psicologico di Sebastian Vettel (Di venerdì 13 maggio 2022) “Se correre in F1 a livello di emergenza climatica fa di me un ipocrita? Sì senza dubbio, infatti tutte le volte che scendo dall'abitacolo mi faccio delle domande. Nel mio piccolo cerco di contenere l'impatto ambientale di una categoria, la F1, che girando il mondo con tanti materiale ha un'impronta ecologica e di inquinamento decisamente pesante. Se posso raggiungere una sede di gara in macchina e non in aereo ad esempio lo faccio”. Parola di Sebastian Vettel, che ha parlato al programma “Question Time” della Bbc su diverse tematiche: dalla questione ambientale, alla Brexit, fino alla guerra tra Russia e Ucraina. Vettel: “Brexit? Regno Unito paghi le conseguenze di tale scelta” Sulla questione dell'uscita dell'Inghilterra dall'Unione europea “è difficile da giudicare, non ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “Se correre in F1 a livello di emergenza climatica fa di me un? Sì senza dubbio, infatti tutte le volte chedall'abitacolo mi faccio delle domande. Nel mio piccolo cerco di contenere l'impatto ambientale di una categoria, la F1, che girando il mondo con tanti materiale ha un'impronta ecologica e di inquinamento decisamente pesante. Se posso raggiungere una sede di gara in macchina e non in aereo ad esempio lo faccio”. Parola di, che ha parlato al programma “Question Time” della Bbc su diverse tematiche:questione ambientale, alla Brexit, fino alla guerra tra Russia e Ucraina.: “Brexit? Regno Unito paghi le conseguenze di tale scelta” Sulla questione dell'uscita dell'Inghilterra dall'Unione europea “è difficile da giudicare, non ho ...

