Nuovo eliminato all’Isola dei Famosi 2022: via subito da Playa Rinovada! (Di venerdì 13 maggio 2022) Spunta il nome del Nuovo eliminato dall’Isola dei Famosi, con il concorrente che deve abbandonare subito Playa Rinovada: le anticipazioni. Nuovo colpo di scena all’interno dell’Isola dei Famosi con il reality che ha il nome del Nuovo concorrente eliminato. Infatti stando alle anticipazioni sarà lui ad abbandonare Playa Rinovada: cosa accadrà a breve. I colpi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Spunta il nome deldei, con il concorrente che deve abbandonareRinovada: le anticipazioni.colpo di scena all’interno dell’Isola deicon il reality che ha il nome delconcorrente. Infatti stando alle anticipazioni sarà lui ad abbandonareRinovada: cosa accadrà a breve. I colpi L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

paoloferrarelli : RT @Azzurra28749827: Melillo è il nuovo procuratore antimafia, sconfitto Gratteri - Calabria - - Veronic49036261 : RT @xpoisonnivy: Non mi fiderò più di quei sette Nam che spoilerava le tracce dell’album dicendo di no,yoongi che aveva promesso di mostrar… - Jz749 : RT @xpoisonnivy: Non mi fiderò più di quei sette Nam che spoilerava le tracce dell’album dicendo di no,yoongi che aveva promesso di mostrar… - BTSsWife11 : RT @xpoisonnivy: Non mi fiderò più di quei sette Nam che spoilerava le tracce dell’album dicendo di no,yoongi che aveva promesso di mostrar… - GiuliaAmendola3 : RT @xpoisonnivy: Non mi fiderò più di quei sette Nam che spoilerava le tracce dell’album dicendo di no,yoongi che aveva promesso di mostrar… -