Mondiali | la mossa del CT spiazza tutti | incontro e stretta di mano

Leggi su serieanews

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’Italia di Mancini non parteciperà ai prossimi, in cui un CT di una nazionale ha compiuto unaimportante. Domani inizierà il penultimo turno di questo campionato così avvincente. Nella Serie A, infatti, tranne per il discorso Champions League, è ancora tutto aperto: dallo scudetto, passando alla zona europa, alla lotta per evitare la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.