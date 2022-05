Maurizio Costanzo ironizza su Lulù e la sorella Jessica spara a zero sul giornalista (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella serata di mercoledì 11 maggio 2022 è andata in onda una puntata del Maurizio Costanzo show e sembra che tra i tanti ospiti ci sia stato proprio lui, Manuel Bortuzzo. A quanto pare, il conduttore nel corso della puntata abbia citato Lulù Selassiè e le sue parole non sono proprio piaciute ai fan delle tre sorelle, reduci da una grande esperienza al Grande fratello vip. Così, nella mattinata di ieri, a parlare e prendere le difese di Lulù è stata Jessica Selassiè. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto. Maurizio Costanzo show, ospite Manuel Bortuzzo e Aldo MontanoNella serata di mercoledì, è andata in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo show con ospite Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Nel corso della ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella serata di mercoledì 11 maggio 2022 è andata in onda una puntata delshow e sembra che tra i tanti ospiti ci sia stato proprio lui, Manuel Bortuzzo. A quanto pare, il conduttore nel corso della puntata abbia citatoSelassiè e le sue parole non sono proprio piaciute ai fan delle tre sorelle, reduci da una grande esperienza al Grande fratello vip. Così, nella mattinata di ieri, a parlare e prendere le difese diè stataSelassiè. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.show, ospite Manuel Bortuzzo e Aldo MontanoNella serata di mercoledì, è andata in onda una nuova puntata delshow con ospite Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Nel corso della ...

