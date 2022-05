LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro GPM attendono i corridori lungo il percorso, arrivano i primi scatti (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.15 Scatta Mathieu Van der Poel! Il fuoriclasse neerlandese della Alpecin-Fenix si è reso protagonista di una bella sparata, ma l’azione non ha sortito effetti. 12.12 Ripresi Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), davanti rimane il solo Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) con 15” di margine sulla carovana. 12.09 Altri corridori provano a scavare il solco con il gruppo, tra questi l’argentino della Drone Hopper-Androni Giocattoli Eduardo Sepulveda. 12.06 Si muove Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)! La tappa odierna si sposa divinamente con le caratteristiche del belga… Al suo inseguimento Samuele Zoccarato ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.15 Scatta Mathieu Van der Poel! Il fuoriclasse neerlandese della Alpecin-Fenix si è reso protagonista di una bella sparata, ma l’azione non ha sortito effetti. 12.12 Ripresi Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), davanti rimane il solo Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) con 15” di margine sulla carovana. 12.09 Altriprovano a scavare il solco con il gruppo, tra questi l’argentino della Drone Hopper-Androni Giocattoli Eduardo Sepulveda. 12.06 Si muove Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)! Laodierna si sposa divinamente con le caratteristiche del belga… Al suo inseguimento Samuele Zoccarato ...

