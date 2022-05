Lite Juventus-Inter | la ‘simulazione’ di Allegri sulla pedata | il VIDEO scagiona Mario Cecchi

(Di venerdì 13 maggio 2022) Emergono nuovi dettagli su, la finale di Coppa Italia. La gara si è conclusa sul risultato di 2-4. L’iniziale vantaggio di Barella è stato ribaltato dai gol di Alex Sandro (con deviazione di Morata) e Vlahovic. All’80’ il discusso calcio di rigore trasformato da Calhanoglu ai tempi supplementari la doppietta di Perisic. La partita ha fatto infuriare Massimiliano, il tecnico dellaè sembrato molto nervoso e ha litigato per ben due volte con la panchina dell’. Poi è stato espulso.è stato squalificato per un turno e multato di 10mila euro per “aver lasciato la propria area tecnica e, recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per ...

Advertising

CalcioWeb : Il VIDEO della 'pedata' di Mario #Cecchi al tecnico #Allegri durante #JuventusInter di Coppa Italia - Sport_Fair : Il VIDEO della lite #Allegri-#Cecchi: l'episodio che ha scatenato la furia dell'allenatore della #Juventus - Nic67finalfine : RT @ale_lettera: Se Nedved ha ricordato a tutti (allenatore, giocatori e presidente) che alla Juventus è già un fallimento arrivare secondi… - isamiccoli52 : RT @ale_lettera: Se Nedved ha ricordato a tutti (allenatore, giocatori e presidente) che alla Juventus è già un fallimento arrivare secondi… - im____lc : @Skysurfer72 @BDoltri Credo che chi critica, e parlo di chi critica usando il cervello, lo faccia per quanto riguar… -

...che porterà poi l'arbitro Paolo Valeri ad espellere il tecnico bianconero già ammonito per una... per via del risultato e per l'andamento di tutta la stagione, tecnico dellache ha perso ...Lachiuderà la stagione al quarto posto in classifica, un risultato deludente e anche in ... Lanello spogliatoio In più si sono registrati anche momenti di grande tensione e le ultime ...Ha suscitato molte polemiche la reazione di Allegri dopo aver ricevuto una “pedata” nella finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus: ecco il video. Il video della lite tra Allegri e lo staff ...Da lì in poi si scatenerà la bagarre e la relativa baruffa che porterà poi l'arbitro Paolo Valeri ad espellere il tecnico bianconero già ammonito per una lite precedente con ... tecnico della Juventus ...