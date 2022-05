In banca e dopo un tamponamento, due malori in poche ore per due giovani di 26 anni (Di venerdì 13 maggio 2022) ANCONA - Doppio intervento per la Croce Gialla per i malori che hanno colpito due giovani, entrambi di 26 anni. Il primo caso al Piano, nella banca vicina al mercato di Piazza d'Armi dove una ragazza ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 13 maggio 2022) ANCONA - Doppio intervento per la Croce Gialla per iche hanno colpito due, entrambi di 26. Il primo caso al Piano, nellavicina al mercato di Piazza d'Armi dove una ragazza ...

Advertising

AnacNazionale : ??Aumento straordinario dei prezzi di riferimento della carta in risme per la P.a.: + 50% rispetto all'ultimo aggior… - Habanerorange : RT @LaPiramide__: Vi dedico un paio di paroline sul superbonus con un esempio concreto: Ditta con 12 operai ha 200 mila euro di crediti bl… - Nath67Lic : RT @LaPiramide__: Vi dedico un paio di paroline sul superbonus con un esempio concreto: Ditta con 12 operai ha 200 mila euro di crediti bl… - ErranteItaliano : @AvvocatoAtomico @giorgiogilestro banca un piano che prevede costi per 100k € e tempo di realizzazione 18 mesi. La… - AnnalisaAntas : RT @LaPiramide__: Vi dedico un paio di paroline sul superbonus con un esempio concreto: Ditta con 12 operai ha 200 mila euro di crediti bl… -