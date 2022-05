Il rinnovo di De Sciglio è in bilico: pronto un ex Inter al suo posto (Di venerdì 13 maggio 2022) Mattia De Sciglio non è mai entrato in sintonia con l’ambiente della Juve e per questo a giugno se ne andrà a parametro zero. I social network sono sicuramente un mezzo molto importante che ha rivoluzionato e non poco il modo di vedere il mondo in questi ultimi anni, ma quello che spesso ha dovuto subire in quanto ad attacchi Mattia De Sciglio ha avuto spesso del vergognoso e del riprovevole, tanto è vero che molto probabilmente lascerà Torino anche per una situazione che ormai è diventata ingestibile con i tifosi da troppo tempo. Mattia De Sciglio Juventus (Ansa Foto)Il ruolo del terzino non è sicuramente quello più importante per quanto riguarda la costruzione di una grande squadra, tanto è vero che sono in molti che ormai sono convinti che basti avere in quel lato del campo solamente un buon pendolino che sappia commettere quanti ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Mattia Denon è mai entrato in sintonia con l’ambiente della Juve e per questo a giugno se ne andrà a parametro zero. I social network sono sicuramente un mezzo molto importante che ha rivoluzionato e non poco il modo di vedere il mondo in questi ultimi anni, ma quello che spesso ha dovuto subire in quanto ad attacchi Mattia Deha avuto spesso del vergognoso e del riprovevole, tanto è vero che molto probabilmente lascerà Torino anche per una situazione che ormai è diventata ingestibile con i tifosi da troppo tempo. Mattia DeJuventus (Ansa Foto)Il ruolo del terzino non è sicuramente quello più importante per quanto riguarda la costruzione di una grande squadra, tanto è vero che sono in molti che ormai sono convinti che basti avere in quel lato del campo solamente un buon pendolino che sappia commettere quanti ...

cmdotcom : La 'cura #Allegri' rilancia #DeSciglio: era fuori dai piani della #Juve, ora è tutto pronto per il rinnovo… - utzi_26 : @juanito1897 Ma anche se arrivano Wijndal o Lodi. Discorso diverso per Emerson, tuttavia lì non saprei chi sceglier… - BernaLeite : RT @1411nico: Cosa si deve fare: In: Miretti Fagioli De Winter Di Maria, Pogba, Badiashile, rinnovo Dybala, Udogie o Windal Mulazzi Out: R… - 1411nico : Cosa si deve fare: In: Miretti Fagioli De Winter Di Maria, Pogba, Badiashile, rinnovo Dybala, Udogie o Windal Mulaz… - sassy_ella10 : RT @94Chiaretta: Il rinnovo di De sciglio Il rinnovo di Kean Il non rinnovo di Dybala La dirigenza della Juventus signori. -