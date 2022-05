Fondo comune Ue sulle armi, il documento della Commissione: «Servono investimenti mai visti dalla seconda guerra mondiale» (Di venerdì 13 maggio 2022) «La guerra ha ricompattato l'Europa». Le parole di Mario Draghi pronunciate a Washington hanno confermato ancora una volta il ritrovato feeling dell'Unione. Il prossimo passo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 13 maggio 2022) «Laha ricompattato l'Europa». Le parole di Mario Draghi pronunciate a Washington hanno confermato ancora una volta il ritrovato feeling dell'Unione. Il prossimo passo...

Advertising

ilregginoit : Fondo unico per lo Spettacolo, 950 mila euro al Comune di Reggio Calabria · Il Reggino - patriziabottell : RT @ansaeuropa: E mercoledì la @EU_Commission presenterà il fondo #DefendEu, che includerà nuovi strumenti di investimento per finanziare l… - marcomariani : RT @gregdefelice: Mercoledì Commissione presenta fondo per difesa comune Ue ++ Arriva 'Defend Eu',con risorse extra rispetto a budget ordin… - PAOLAMALACRIDA : RT @ansaeuropa: E mercoledì la @EU_Commission presenterà il fondo #DefendEu, che includerà nuovi strumenti di investimento per finanziare l… - gregdefelice : Mercoledì Commissione presenta fondo per difesa comune Ue ++ Arriva 'Defend Eu',con risorse extra rispetto a budget ordinario -