Finlandia e Svezia verso la Nato: Mosca minaccia di tagliare il gas (Di venerdì 13 maggio 2022) La Finlandia è ormai pronta ad entrare nella Nato. Dalla capitale Helsinki si percepisce una palese volontà di accelerare verso un ingresso "senza indugio". È stata fissata per domenica la decisione, che secondo stesso Stoltenberg porterà ad "un'adesione rapida". E dopo la Finlandia, anche la Svezia si detta pronta a presentare la domanda di ammissione per lunedì prossimo. Dagli USA arriva già L'approvazione per i due Paesi è già arrivata dagli USA: "Sosterremo l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato". Sembrerebbero queste possibili adesioni il motivo per il quale la Russia minaccia di bloccare forniture di gas proprio a partire dalla giornata di oggi. A quello che sembrerebbe un vero e proprio ricatto la risposta di Bruxelles

