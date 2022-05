Advertising

infoitcultura : La confessione di Fedez: 'Dopo la malattia ho cambiato i miei obiettivi'. Ecco quali sono - infoitcultura : Fedez, la confessione più intima e sconvolgente: “Dopo il tumore è cambiato tutto” - zazoomblog : Fedez dopo il brutto male arriva la confessione: “Avere un tumore…” La sua vita non sarà più la stessa - #Fedez… -

ultimaparola.com

Celebre in particolare la sua collaborazione con, di recente interrotta per motivi ancora non del tutto chiari: ' Conavevo innanzitutto un'affinità artistica. Io sono un artista, quindi ...Da quel momento inizia un declino: J - Ax suLa curiosità è tutta sul pensiero di J - Ax su, quel duo che sembrava vivere un rapporto idilliaco ma che in poco tempo si è sciolto come neve ... Fedez, la confessione che spiazza il web: lo ha fatto davvero - VIDEO Un medico di base è stato condannato dal Tribunale Civile di Milano a risarcire una paziente per oltre 830mila euro per non aver prescritto alcune visite specialistiche, ritardando così la diagnosi di ...Orietta Berti ha voluto rilasciare una precisa confessione che non conoscevano in molti. Le parole tragiche della cantante ...